شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «مالانجو» يكشف حقيقة طلب الرجاء 5 مليون دولار لبيعه للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن سعر بيع المهاجم المخضرم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال «ماكانديلا»، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لم يتم تحديد سعر بيع اللاعب وسعر الـ5 مليون جنيه أمر غير صحيح».
وتابع: «مالانجو لم يحدد وجهته وهو يتلقى عروض أوروبية وبعد انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم البت في موقف اللاعب سواء باستمراره في الرجاء أو الرحيل إلى نادي أخر».
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