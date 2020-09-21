شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: «مالانجو» يملك عروضًا أوروبية.. والاختيار بين الأهلي والزمالك صعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تلقى اللاعب عروض من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. وقال "ماكانديلا"، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «هناك بعض الوكلاء طلبوا مني إرسال تفويض من أجل تسويق اللاعب في مصر ولكنني رفضت نهائيًا». وتابع: «مالانجو في الوقت الراهن يمتلك عروضًا أوروبية ونتعامل فقط بالعروض الرسمية». وأوضح: «أما بالنسبة لمفاضلة اللاعب بين الأهلي والزمالك فهي مقارنة ومفاضلة صعبة للغاية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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