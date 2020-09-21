شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يتلقى عرضًا تركيًا للتعاقد مع مدافعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية، من أجل التعاقد مع رامي ربيعه مدافع فريق الكرة الاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن مسؤولي النادي الأهلي سيقومون بتحويل العرض إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأتم أنه من المقرر أن يقوم «فايلر» ولجنة التخطيط بالبت فيه سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض احترافه.