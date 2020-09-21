شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل النادي الأهلي لاتفاق مع نظيره مصر المقاصة للتعاقد مع لاعبه محمد إبراهيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الانضمام إلى فريقه الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 4 سنوات مع القلعة الحمراء مقابل 15 مليون جنيه، فيما سيحصل على راتب سنوي متصاعد خلال السنوات الأربعة.

وسيبدأ راتب لاعب الزمالك السابق في موسمه الأول عند 8 مليون جنيه، يزيد إلى 9 في الموسم الثاني، ثم 10 في الموسم الثالث، على أن يصل إلى 11 مليون جنيه خلال موسمه الرابع مع الشياطين الحمر.