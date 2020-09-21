شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: الأهلي أقوي من اتحاد الكرة بامتلاكه للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، ان النادي الأهلي اقوي من اتحاد الكرة.
وأضاف «نصار»، خلال حواره في برنامج «زملكاوي»، أن الأهلي يمتلك إعلام قوي في العديد من القنوات الفضائية، مما جعله أقوي من اتحاد الكرة على مر العصور.
وتابع «نصار» أن الأهلي يفعل ما يحلو له في مسابقة الدوري، والدليل مافعله بفتح باب الاستبدال في الموسم المنقضي، حسب قوله.
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