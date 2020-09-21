شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: فوز الأهلي بالدوري عليه العديد من علامات الاستفهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار، نجم الزمالك الأسبق، إن فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم مثله مثل كل المواسم، وعليه العديد من علامات الاستفهام.
وأضاف «نصار»، خلال حديثه في برنامج «زملكاوي»، أن الأهلي لم يفز بالدوري عن استحقاق طوال مشواره.
وتابع «نصار»: «نفسي مرة واحدة أقول للأهلي مبروك على الدوري وتكون نفسي راضية».
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