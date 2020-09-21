شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: الفارق الكبير في عدد مرات الفوز بالدوري بين الأهلي والزمالك غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار، نجم الزمالك، الأسبق، إن الأهلي تفوق على الزمالك بـ«الدورات الرمضانية» وليس بعدد مرات الفوز بالدوري الفعلي.

وأضاف «نصار»، خلال حواره في برنامج «زملكاوي»، عبر قناة الزمالك، أن القائمين على اتحاد الكرة أضافوا للأهلي الدورات الرمضانية ودورات المناطق، وهو سر تفوقه على الزمالك.

وشدد «نصار» أن الفارق الكبير في عدد مرات الفوز بالدوري غير صحيح بالمرة، مطالبًا بالرجوع للسجلات الرسمية للدوري المصري للتأكد من صحة كلامه.