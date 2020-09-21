شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار يعتذر للشيخ طه إسماعيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عفت نصار، لاعب الزمالك، الأسبق، انه لم يقم بسب الشيخ طه إسماعيل، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال «نصار»، عبر قناة الزمالك، «لا أملك حساب على تويتر والكلام المنسوب لي في حق الشيخ طه إسماعيل، ليس له أساس من الصحة».

وأضاف «نصار»: «أتقدم باعتذار للشيخ طه إسماعيل، رغم اني لم أقم بسبه، لكني أعتذر له عن الإساءات التي طالته، لأنه لايستحقها».