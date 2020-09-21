شكرا لقرائتكم نادر شوقي: فشل مفاوضات انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، عن موقف اللاعب من العرض التركي.
وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية : "أحمد ياسر ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصري".
وتابع: "فترات القيد في الدوري التركي ستم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".
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