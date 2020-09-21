شكرا لقرائتكم نادر شوقي: فشل مفاوضات انتقال أحمد ياسر ريان إلى الدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، عن موقف اللاعب من العرض التركي.

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وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية : "أحمد ياسر ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصري".

وتابع: "فترات القيد في الدوري التركي ستم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".