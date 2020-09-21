شكرا لقرائتكم محمد فاروق: محمد إبراهيم وقع للأهلي 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد فاروق٬ اقتراب محمد إبراهيم٬ لاعب فريق مصر المقاصة٬ من الانتقال إلي صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية:" لم يمانع مسئولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط، إلى جانب انتقال لاعب من المارد الأحمر إلى صفوف الفريق الفيومي".

واضاف: "محمد إبراهيم وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم، على أن يحصل اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلهم في الرابع".