شكرا لقرائتكم أسامة حسن مديرا فنيا لـ"زمالك 2001" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت إدارة قطاعات الكرة بالنادي الزمالك، إدارة فريق الكرة بالزمالك مواليد 2001 إلى أسامة حسن لاعب الفريق الأول السابق، وجاء ذلك بعد التشاور مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على كرة القدم، وفاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الإدارة.

يأتي هذا بسبب اعتذار سيد حنفي عن عدم تولي تدريب الفريق نظرا لظروف خاصة به .

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في الوقت الذي يواصل أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بالنادي الزمالك مباشرة أعمال قطاعات الكرة بالنادي في ظل تولي طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت، ومعه مدحت عبدالهادي نائب رئيس القطاعات كمدرب عام.

وحرص سمير علي متابعة كل الأمور الخاصة بقطاع الناشئين ومباشرة سير التدريبات وكل الأمور الخاصة بهم، كذلك الأمور الخاصة بالمدرسة الأساسية، كما تواصل فرق الكرة بالنادي مواليد ١٩٩٩ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٦، تدريباتهم علي ملاعب النادي بميت عقبة ضمن فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد.