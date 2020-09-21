شكرا لقرائتكم محمد فاروق: تعثر المفاوضات مع "فيريرا"..و"كارينيو" أبرز المرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون. وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية:" فيريرا لم يرد على مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه". وأضأف: "الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون".

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