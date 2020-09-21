شكرا لقرائتكم حسين الشحات: نسعى للتتويج بأفريقيا وإهداؤها إلى مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعبين كانو يسعون لتعويض الجماهير منذ الخسارة أمام صن داونز الموسم الماضي، وقال الشحاتفى تصريحات تليفزيونية: "كان من المفترض إجراء عملية الفتاق مع بداية توقف الدوري بسبب كورونا لكن ظروف الطيران منعت ذلك".

وأكمل: سبق وأجريت عملية الفتاق في المقاصة لكن لم أحصل على الوقت الكافي للراحة والتأهيل".

وأضاف: "كنت أتمنى إجراء عملية الفتاق في وقت مبكر".

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وتابع: "كنت سعيدا للغاية بتأجيل إفريقيا، لكي ألحق بمباراة الوداد، التأجيل سيكون فارقا في استعادة لياقتي".

وعن مؤمن زكريا: "من اللاعبين الرجال وله معي مواقف كثيرة رائعة، لم أتعامل معه عن قرب لكني كنت أحبه قبل

الانضمام إلى الأهلي".

وأتم: "نسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا حتى نهديها إلى مؤمن زكريا".