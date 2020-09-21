شكرا لقرائتكم المقاصة: الأهلي فاوضنا لضم محمد إبراهيم وبيراميدز خارج الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن أخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي. Advertisements وقال وليد هويدي في تصريحات تلفزيونية : "الأهلي دخل معنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكب شفوي للتوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع". وأكد: "بيراميدز لم يظهر في الصورة للحصول على خدمات محمد إبراهيم وتحدث بشكل شفوي ولم تطور مفاوضاته مع المقاصة بعكس النادي الأهلي الذي دخل بقوة في الصفقة".

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