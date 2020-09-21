شكرا لقرائتكم فرج عامر: حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيا بقيمة 50 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري.
وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية:"حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا".
وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".
وأوضح: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".
كشف المهندس رئيس نادي سموحة، عن حقيقة رغبته في استعارة لاعبين جدد وخاصة الأجانب بداية الموسم الكروي المقبل.
وقال : "الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نستعير أي لاعب في الموسم الجديد ونرغب في استعارة أحد الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو، ولكن هم يتقاضوا رواتب عالية".
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