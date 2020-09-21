شكرا لقرائتكم أحمد جمال: الأهلي اعتاد التشكيك في الحكام الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد جمال أن الأهلي اعتاد التشكيك في الحكام الأجانب عندما يخسر قدام الزمالك أو بيراميدز ويقول حكام مصر بخير وبعد كده تنتقد إبراهيم نور الدين لاحتسابه ركله جزاء تسببت في إصابة قوية للاعب المنافس.

أضاف أحمد جمال خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "الأهلاوية والزملكاوية حبايب طول العمر واحنا بنتناقش بالمنطق مش أكتر".

وقال أحمد جمال لمجلس الأهلي بعد تجاهل إنجازات محمود طاهر: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والزمالك بيحترم رموزه بدليل وضع اسم كمال درويش على صالة داخل النادي رغم خلافاته السابقة مع مرتضي منصور عكس ما يفعله الأهلي

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وشدد أحمد جمال: "في ناس اختلفت مع مرتضي منصور كتير ورغم كده أسمائهم مخلدة داخل نادي الزمالك، إزاي تقارنوا بين محمود الخطيب اللى رافض يكرم رموز الأهلي ومرتضي منصور اللى بيقدر الرموز رغم أي خلافات

تابع أحمد جمال عن محمود الخطيب : الأسطورة في الملعب مش شرط يكون أسطورة في الإدارة ، اقدم عملي باحترافية داخل قناة الزمالك كما تعلمت ومش بقول غير الحق فقط وقناعتنى الشخصية لأني ماليش مصلحة مع حد

وواصل: "لو قناة الزمالك كانت موجودة أيام حلمى زامورا كنا هنقدره ونبرز إنجازاته زي مرتضي منصور بالضبط".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تخيلوا الزمالك من غير مرتضي منصور وأنتو هتعرفوا الناس بتزعل من الكشف عن إنجازاته ليه".