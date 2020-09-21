شكرا لقرائتكم عصام عبد الفتاح: هناك محللين يخشون الأهلي والزمالك.. وأبوريدة الأحق برئاسة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام وقتها منذ مجلس جمال علام في اتحاد الكرة واهتمامي الأول إعادة الثقة في التحكيم المصري

أضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لأول مرة منذ 20 عاماً قاد الجكم المصري مباراة الأهلي والزمالك

أوضح عصام عبد الفتاح: "هناك الكثيرون من يريدون اضعاف الحكم المصري ونحن بحاجة الى منح الحكام الباور اللازم، وتطبيق مصر لتقنية الفار في مصر انجاز كبير يحسب لنا جميعا".

وأشار رئيس لجة الحكام السابق: "لدينا أخطاء في تقنية الفار بسبب حاجة الحكام لستة أشهر تدريب لكن في مصر حصلوا على 38 يوماً، والبروتوكول يجبر الحكام على الخضوع للتدريب النظري 3 أشهر بالإضافة الى مثلهم للتدريب العملي".

تابع عصام عبد الفتاح: "لابد من استقلالية لجنة الحكام الفنية عن اتحاد الكرة أو أن تتمتع باستقلالية داخلية داخل الجبلاية".

وقال عبد الفتاح: "الأخطاء التي تحدث في الدوري المصري من الفار بسبب الاستعجال في استخدام التقنية، ولن أعرض وجهة نظري في هدف أسوان بمباراة الزمالك حالياً حفاظاً على أنني خارج المنظومة".

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وفجر عصام عبد الفتاح مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً: "هناك بعض المحللين يخشون الأهلي وآخرون من الزمالك وهذا غير صحيح لأن الهدف هو معالجة أخطاء حكامنا".

وواصل: "أي حكم يعلن انتماءه لنادي بعينه لابد من ابعاده نهائياً لأنه قاض ولابد أن يكون محايد".

وعن حكام الكاف أكد عصام عبد الفتاح: "لم يتم حتى الآن تحديد حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من قبل الاتحاد الافريقي".

وأوضح: "الكاف في سبيله الى إقامة معسكر في مصر لحكام الصفوة المرشحين لإدارة مباريات أبطال افريقيا والكونفدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة".

تابع عصام عبد الفتاح: "هاني أبو ريدة الأفضل لرئاسة اتحاد الكرة وإدارة الكرة المصرية في الفترة الصعبة المقبلة".