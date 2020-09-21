والد أدهم الكيكي ينهار عبر قناة الزمالك في الذكري الأولى للطفل الشهيد

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جدة - عمرو شويل بكى مسعد الكيكي والد الشهيد أدهم الكيكي على الهواء خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الزمالك الفضائية في الذكرى الأولى لرحيل الطفل عن عالمنا خلال ذهابه لمساندة القلعة البيضاء في احدى المباريات. وقال مسعد الكيكي: "أدهم في الجنة ان شاء الله، الناس كلها تواسيني وتعزيني من داخل وخارج مصر وكأنه ابنهم وبحب". أضاف مسعد الكيكي: "أدهم ابني كان بيحب الزمالك جداً وكان روح قلبه النادي لذلك كنت أذهب الى المدرجات علشان أفرحه وسبحان الله ربنا رده محبة الناس وخاصة جمهور النادي العظيم". Advertisements وشدد مسعد الكيك: "لا يمكن أن أوصف احساسي من محبة جماهير نادي الزمالك". وواصل والد الطفل الشهيد: "تحدثت مع اللاعبين قبل الذهاب للسوبر الافريقي وقلت لهم ازاي ها ترجعوا وتشوفوا الصورة من غير ما ترجعوا بالكأس وهو ما جققوه". تابع مسعد الكيكي: "الزمالك عظيم بمجلس إدارته وجماهيره ولاعبيه

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