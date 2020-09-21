شكرا لقرائتكم فرج عامر يحفز لاعبي سموحة للفوز علي المصرى فى الدوري غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بزيارة مفاجأة للاعبى الفريق الكروى الأول فى معسكرهم ببرج العرب وطالبهم بتحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى غدا واللعب بنفس الروح التى أدوا بها أمام الزمالك والجونة الأخيرتين، مؤكدا أن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم لهم بشرط تحقيق الإنتصارات ، موجها الشكر لأحمد سامى المدير الفنى للفريق وأحمد ناجى مدرب الحراس مشيرا أنهم نجحوا فى عودة الثقة للاعبى الفريق .

وكتب فرج عامر على صفحته الشخصية بوست قال فيه " علشان سموحة حيلعب بكرة مباراة هامة امام المصري في استاد برج العرب ، كان واجب علي ان اغادر نادي سموحة ٨ مساءا والتقي بالجهاز الفني بقيادة الكابتن احمد سامي والكابتن احمد ناجي وجميع اللاعبين المعسكرين في برج العرب وقلت لهم فرحتونا واللي جاي احسن وثقتنا فيكم رجعت تاني والبركة والشكر للكابتن احمد سامي وكل فريق العمل معه اللي رجع لكم ثقتكم بنفسكم وخلانا نشوفكم زي ما بنعرفكم ، وانا واثق انكم حترفعوا رإسنا غدا خاصة انني بكتشف باستمرار ان لكم جمهور كبير وبيكبر كل ما بتفوزوا احنا وراكم طالما بترفعوا راس نادي سموحة فوق ودايما تفوزوا وتفرحونا وتفرحونا معاكم .

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فرج عامر

ويواجه سموحة نظيره المصرى فى الخامسة عصرا على ملعب برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من عمر الدورى المصرى ونجح أحمد سامى من حصد 4 نقاط من مجموع 6 نقاط صعبة أمام الزمالك تعادل بطعم الفوز وثلاث نقاط هامة أمام الجونة .