شكرا لقرائتكم الهلال يقهر الظروف ويتأهل للدور ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الهلال مقعده في الدور ثمن النهائي عقب تعادله سلبياً أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، في المواجهة التي احتضنها ستاد الجنوب، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال باقتناص نقطة كانت كفيلة بتأهله للدور ثمن النهائي للمسابقة على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهته في المباراة أبرزها تواجد 3 لاعبين فقط على دكة البدلاء منهم حارسا مرمى.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لشاهر خودرو من ناحية السيطرة، في حين كانت الخطورة للهلال الذي سنحت له فرصتان بالشوط الأول.

وسنحت أولى الفرص الهلالية للاعبه هتّان باهبري الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

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وكاد الهلال أن ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف حينما سدد مدافعه مد الله العليان كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بنفس الطريقة حيث سيطرة للفريق الإيراني ولكن بدون خطورة تذكر، في حين سنحت فرصة محققة للهلال للاعبه هتّان باهبري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البيروفي كاريليو ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد كيا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي العشر دقائق الأخيرة فرض الهلال سيطرته وكثّف هجومه نحو مرمى الهلال إلا أن الغيابات أثرت عليه حيث غابت الخطورة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة ليتصدر الترتيب ويتأهل للدور ثمن النهائي، في حين ارتفع رصيد شاهر خودرو إلى نقطة وحيدة ليبقى في المركز الأخير.

ويتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقي باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط وفريق شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط حي سيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم.