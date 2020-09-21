شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: فايلر مطلوب في سويسرا بمنصب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرتبط بعلاقة جيدة مع ادارة نادي جراسهوبرز السويسري، ودخل نادي جراسهوبرز في مفاوضات مع فايلر لتولي منصب المدير الفني قبل انطلاق الموسم الحالي، الا ان فايلر فضل تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم اضافي في ظل وجود رغبة من المدرب السويسري في الفوز ببطولة افريقيا مع الفريق الأحمر.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 عبر برنامج " مع شبانه " أن رينيه فايلر تلقى عرضا جديدا من نادي جراسهوبرز السويسري خلال الساعات الماضية لتولي منصب المدير الرياضي بعد انتهاء الموسم مع الأهلي وقيادة الفريق فيما تبقي من مشوار افريقيا، خاصة بعد اعلان فايلر انه سيقوم بدراسة الموقف بعد نهاية الموسم وسيقرر بعدها تفعيل عقد تجديده مع الأهلي او الاكتفاء بما قدمه مع الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية