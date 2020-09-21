شكرا لقرائتكم خبر عن بركات : تشرفت إنى لعبت مع حسام غالى .. قائد بمعنى الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات نجم الأهلى السابق أنه تشرف باللعب مع حسام غالى كابتن فريق القلعة الحمراء السابق ، مشيرا إلى أنه قائد مبعنى الكلمة واصفه باللاعب " الشيك " ، وذلك خلال تصريحاته لبرنامج البيت الكبير على شاشة قناة الأهلى .

و قال بركات أن محمد شوقى لاعب الأهلى السابق كان ديفندر قوى و لم يأخذ حقه ، مؤكدا أن سيد معوض لاعب محترم قبل ان يكون لاعب محترف ، مشيرا إلى أن اللاعبين المتعاونين و المحترمين دائما ما يظهرون و يعلمون مع الجماهير بعد إنتهاء المسيسرة الكروية .

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سجل بركات فى مشواره مع الأندية "125" هدف، حيث سجل "73" هدفا فى الدورى المصرى، والدورى السعودى "11"، كأس مصر "7" أهداف، وكأس السعودية "هدفين"، وكأس قطر "هدف"، "25" هدفا فى بطولات إفريقيا، وهدف فى بطولات آسيا، و"5" أهداف عربية.

ومع الأندية سجل مع الأهلى المصرى "61" هدفا فى "243" مباراة، كما سجل "44" مع الإسماعيلى، "18" مع أهلى جدة، وهدفا مع السكة الحديد، وهدفا مع العربى القطرى كما شارك فى كأس العالم للأندية "4" مرات، لعب مع المنتخب الأول "70" مباراة سجل خلالها "9" أهداف، وانضم للأول مرة فى عهد الفرنسى جيرار جيلى أمام كوريا الجنوبية "9 يونيو 2000"، وحقق مع المنتخب لقب كاس الأمم الإفريقية 2006، وذهبية دورة الألعاب العربية "2007".

كما حقق بركات مع الإسماعيلى لقب الدورى "2001-2002"، وكأس مصر "2000"، ووصافه الدورى موسم "1999-2000"، ووصافة الكاس "1999" ووصافة كأس الاتحاد الإفريقى "2000"، كما فاز مع أهلى جدة السعودى بالبطولة العربية "2003