شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،7 ملايين جنيه مكافأة فايلر وجهازه الأجنبى بعد فوز الأهلي بالدورى ،محمد إبراهيم ضمن حسابات المنتخب أمام توجو.

الأهلي يرفض رفع قيمة صفقة يوسف البلايلي عن 2 مليون يورو

رفض مسئولو النادى الأهلى رفع قيمة المقابل المالى للتعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب أهلى جدة، عن مليونى يورو، وذلك خلال المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية لضم اللاعب الجزائرى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

7 ملايين جنيه مكافأة فايلر وجهازه الأجنبى بعد فوز الأهلي بالدورى

يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

محمد إبراهيم ضمن حسابات المنتخب أمام توجو

اقترب محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة من التواجد في صفوف منتخب مصر الأول ، خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل في مباراتي توجو بالجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون ، في حالة إستمرار تألقه مع مصر المقاصة بعد المستوي المميز الذى ظهر به اللاعب خاصة بعد العودة من التوقف بسبب إنتشار فيروس كورونا .

وزارة الرياضة ندعم مؤمن زكريا ماليا و توافق على إجراءات الأهلى

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة تدعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ،و الذى تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ، تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالي ، على أن يكون الدعم بطريقتين ، الطريقة الأولى أن يتم الموافقة على كل الإجراءات التي يتخذها النادى الأهلى لدعم اللاعب ، قائلا : اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها ". Advertisements أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها في الثامنة من مساء غدًا الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى حارس المرمى الذى غاب عن فريقه منذ مواجهة الزمالك بسبب الإصابة، كما تشهد القائمة عدة غيابات أبرزها رجب بكار المستبعد لأسباب غير فنية، ودودو الجباس مهاجم الفريق.

المصرى البورسعيدي يشكو سعيدو سيمبوري فى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تقديم شكوى ضد لاعب الفريق البوركيني سعيدو سيمبوري، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عودته لبلاده وانقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق، ومن جانبه أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى ، أن إدارة النادى فى صدد تقديم شكوى إلى الفيفا ضد اللاعب البوركيني فى حال عدم عودته إلى المران خلال الـ 48 ساعة القادمة ، مشيراً إلى أنه تم إرسال التأشيرة وإنهاء كافة إجراءات السفر، ولكن اللاعب ما زال يماطل في العودة دون إبداء أسباب.

الخطيب يترأس بعثة الأهلي فى المغرب لمواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا

يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة فريق الكرة فى المغرب لمواجهة الوداد المغربي فى بطولة أفريقيا، واستقر مجلس الإدارة على تكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق فى رحلة المغرب التى سيسافر لها الفريق عبر طائرة خاصة.