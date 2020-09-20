شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يحقق أول 3 نقاط مع اليوفنتوس بالفوز على سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق يوفنتوس على سامبدوريا بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي.

وأحرز أهداف اللقاء اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 13 من الشوط الأول للمباراة، ليحافظ بعدها الفريق على التقدم في الشوط الأول، اما في الشوط الثاني، أحرز بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78، واختتم كرستيانو رونالدو الاهداف بالهدف الثالث في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي بثلاثية نظيفة.

يذكر أن هذه التجربة الأولى للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو والذي حقق أول 3 فقاط في مسيرته التدريبية مع فريق اليوفي، حيث يقود السيدة العجوز خلفاً للمدير الفني السابق ماورتسيو ساري.