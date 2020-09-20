شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل آري بابل يعرض الأنجولي على التعاون السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض وكيل الأنجولي، آري بابل، نجم فريق أول أغسطس، اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لنادي التعاون السعودي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «المصري اليوم» أن وكيل اللاعب قام بعرض خدمات بابل على إدارة التعاون، بعد فشل انتقاله للزمالك، لاسيما أن المدير الفني الفرنسي كان يرغب في التعاقد معه عند تدريبه القلعة البيضاء.

ورفضت إدارة التعاون فكرة التعاقد مع النجم الأنجولي، حيث تسعى إلى إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة القليلة القادمة.