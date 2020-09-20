شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسى» يعيش الكابوس الأسوأ فى «برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، من تبعات استمرار الأرجنتينى ليونيل ميسى مع برشلونة فى الموسم الحالى.

وكان ميسى قد طلب الرحيل عن البارسا، هذا الصيف، قبل أن يضطر للبقاء حتى نهاية الموسم الحالى.

وقالت الصحيفة إن استمرار علاقة ميسى وبرشلونة ليس بالشىء الجيد للطرفين، وقد يمنحهما النتيجة الأسوأ، لا سيما بعد خلاف دام لشهر.

وأشارت إلى أنه يتعين على ميسى الاستمرار رغمًا عنه، وأن يدافع عن مشروع لا يتعاطف معه ولا يؤمن به، ليكون هذا السيناريو الأسوأ فى مسيرته.

وأوضحت أن العلاقة غائبة بين ميسى والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، كما أنه لا يوجد تناغم بين البرغوث والمدرب رونالد كومان.

وشددت الصحيفة على أنه من الناحية العاطفية، لا يمكن إيجاد سيناريو أسوأ لميسى، كى يخرج أفضل ما لديه، مشيرة إلى أنه عندما يتعرض برشلونة فى الموسم الجديد للحظات سيئة وهزائم، لن يكون سهلًا على ميسى التغلب عليها.

وذكرت أن معرفة كيفية إدارة النكسات تصنع عقلية الفريق الفائز، وتجعل السلام يسود فى برشلونة.

وأضافت أنه كان بإمكان ميسى العثور على نادٍ أكثر ملاءمة لمواصلة صنع التاريخ، واستمراره فى برشلونة كان الخيار الأسوأ بلا شك، وبغض النظر عما قد يعتقده مجلس الإدارة والجماهير، فإن بقاء البرغوث ليس خبرًا جيدًا للنادى على الإطلاق فى المناخ الحالى.

فى سياق أخر، كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، عن سبب فشل إدارة برشلونة، فى تحقيق أحد طلبات المدرب رونالد كومان، فى الميركاتو الصيفى.

ووفقًا للصحيفة، فإن انتقال الهولندى، جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، إلى برشلونة بات مستبعدًا تمامًا فى الصيف الحالى.

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وأشارت إلى أن برشلونة دخل فى مفاوضات مع ليفربول حول فينالدوم بطلب من كومان، لكنها باءت بالفشل، وقرر اللاعب الاستمرار فى «أنفيلد». وأوضحت أن فشل الصفقة يعود لتقييم مسؤولى برشلونة لطلبات ليفربول بالباهظة، بعد أن اشترط الريدز الحصول على 17 مليون يورو.

ويرى مسؤولو برشلونة أنه لا يمكن دفع هذا الرقم فى لاعب ينتهى عقده خلال عام واحد.

وقالت الصحيفة إن موقف فينالدوم نفسه من الرحيل تغير، بعد أن اجتمع مع مدربه يورجن كلوب، واقتنع بمواصلة المغامرة فى ليفربول.

وذكرت أن ترحيب فينالدوم بزميله الجديد تياجو ألكانتارا على مواقع التواصل الاجتماعى، خير دليل على أن اللاعب الهولندى أغلق صفحة برشلونة تمامًا.