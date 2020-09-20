شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش»: ليس من السهل مواجهة أفضل أصدقائك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا بين لاعبى التنس المحترفين، أنه «ليس من السهل على الإطلاق اللعب أمام أحد أفضل أصدقائك»، فى إشارة للصعوبات التى واجهها لإقصاء مواطنه فيليب كراينوفيتش 7-6 (9-7) و6-3 فى ثمن نهائى بطولة روما للأساتذة.

وكان ديوكوفيتش، المتوج فى روما 4 مرات من قبل، متأخرا فى شوط كسر التعادل بالمجموعة الأولى 1-4، قبل أن يعوض تأخره لانتصار 9-7 عقب ساعة و28 دقيقة ويحسم انتصاره فى المجموعة الثانية 6-3.

وقال: «كان واحدا من المجموعات الأطول فى مشوارى، ليس من السهل على الإطلاق اللعب أمام أحد أفضل أصدقائك لسنوات طويلة. لعبنا فقط منذ 10 سنوات فى صربيا. لقد تغير كلاعب وشخص، من النادر أن نلتقى فى هذا العقد، تدربنا العديد من المرات ولعبنا سويا فى كأس ديفيز، كان من الجيد اللعب أمامه».

وأضاف: «يانكو تيبساريفيتش (مدرب كراينوفيتش) هو أحد أساطير التنس الصربى، يعمل معه بشكل رائع، إنه ضمن قائمة أفضل 30 لاعبا، وأعلم أنه يمر بواحدة من أفضل فتراته، لم أبدأ أمامه المباراة كما أردت، ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة، لكن ينبغى تهنئته لأنه جعلنى أقدم أفضل ما لدى». وبخصوص إمكانية حضور عدد من الجماهير لمباريات نصف النهائى والنهائى، قال: «أتمنى أن تكون حقيقة، إذا حضر ألف شخص فسيكون أفضل من لا شىء، بالتأكيد. نفتقد للجماهير، نحن اعتدنا على اللعب أمامهم».