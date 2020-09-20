شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة «الكالتشيو» تدعو لإعادة فتح الملاعب للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعت رابطة الدورى الإيطالى، الحكومة إلى إعادة فتح الملاعب للجماهير بشكل جزئى، مع مراعاة تدابير السلامة المتعلقة بكورونا، بعد أن سمحت منطقة إيميليا روماجنا، بحضور عدد محدود من الجماهير في مباراتين بالجولة الأولى من الكالتشيو.

وكتب لويجى دى سيرفو، المدير العام للرابطة، في مذكرة «الوضع الذي نمر به مع بداية الموسم، خيالى».

وأضاف: «فى يوليو قدمنا بروتوكولا مفصلا مكونا من أكثر من 300 ورقة لإعادة فتح الملاعب بشكل جزئى بأقصى درجات الأمان. لكن إلى جانب القرار الشرعى من منطقة إيميليا روماجنا، تسود الفوضى بداية الدورى«.

وألغى ستيفانو بوناتشينى حاكم إيميليا روماجنا، قرار الإغلاق الذي صدر في مارس الماضى، عندما دخلت إيطاليا في إغلاق شامل وتوقفت الرياضة لمدة 3 أشهر ونصف، حيث تسبب الوباء في وفاة 35 ألف شخص.

وظلت الملاعب خالية مع استئناف الموسم في يونيو، والذى انتهى مطلع أغسطس الماضى.

ويسمح مرسوم بوناتشينى، بحضور ألف مشجع لمباراة بارما أمام نابولى، والسماح لنفس العدد بحضور مباراة ساسولو وكاليارى.

وسيتم تطبيق نفس الإجراء على الديربى الذي يجمع بين بولونيا وبارما يوم 28 سبتمبر الجارى، بينما سيشاهد أكثر من 3 آلاف شخص، سباق الجائزة الكبرى بإيمولا، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

ويتطلب الإجراء تسجيل المشاهدين عبر الإنترنت، والذين يجب عليهم الحفاظ على المسافة الآمنة، وارتداء الأقنعة، وأن يظلوا جالسين خلال المباراة، دون حمل أعلام أو لافتات.

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وجاءت الإشارة إلى إمكانية إعادة فتح الملاعب بشكل جزئى، من فينشينزو سابادافورا وزير الرياضة، عندما أعلن أن ألف شخص سيسمح لهم بدخول ملعب فورو إيطاليكو، في العاصمة، لمشاهدة الدور قبل النهائى والنهائى لبطولة روما لأساتذة التنس.

ورغم أنه لم يذكر كرة القدم، قال سابادوفارا «البداية بالدور قبل النهائى والنهائى في التنس (فى روما)، سيسمح بحضور ألف مشجع لكل الأحداث الرياضية التي تقام في الملاعب المفتوحة، خطوة أولى لكنها تعنى الكثير تجاه عودة الجماهير، نأمل أن تعود الحياة الطبيعية الرياضية».