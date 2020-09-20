شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن كارينيو المرشح الأبرز لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح الأورجوياني، جوزيه دانيال كارينيو، أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، حيث لم يرد المدرب البرتغالي على مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه.

ويستعرض «المصري اليوم» 5 معلومات عن المدير الفني الأورجوياني..

- قاد الأورجوياني النصر إلى التتويج بالدوري السعودي وكأس ولي العهد.

- ظهر كارينيو خلال 65 مباراة في الدوري السعودي.

- نجح في الفوز بـ36 مباراة.. تعادل في 11 لقاءً.. كما خسر بـ18 مواجهة.

- درب أندية النصر والشباب والوحدة السعودي.. والعربي القطري ومنتخب قطر.

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- تمت إقالته مؤخرًا من نادي الوحدة السعودي بسبب تصريحاته المثيرة والتى هاجم فيها النصر.