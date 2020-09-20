شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام لفرج عامر مع لاعبي سموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، مساء اليوم، اجتماعا بلاعبي الفريق الكروى الأول بالنادى وجهازهم الفني بقيادة أحمد سامي.
ويأتي ذلك قبل مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها، غدا، الاثنين، على ملعب استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدورى الممتاز.
وقال عامر: «تنتظرنا غدا مباراة هامة أمام المصري في استاد برج العرب، كان من واجبى أن ألتقي بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي والكابتن أحمد ناجي وجميع اللاعبين في معسكر برج العرب».
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