شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر.. يتحفظ علي وزن شيلونجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، التعاقد مع رأس حربة سوبر، بداية من الموسم المقبل.
وعقد ريكاردو، جلسة مع إبراهيم عثمان، رئيس النادي، والمشرف العام علي الكرة، شدد عليه ضرورة تدعيم الفريق برأس حربة متميز.
وابدي عثمان، خلال الجلسة، استعداد مجلس إدارة ناديه، لضم جميع العناصر التي يرغب الجهاز الفني ضمها.
وطلب عثمان، من ريكاردو، اعداد تقرير فني،شامل يضم المراكز التي يرغب تدعيمها، وكذلك العناصر التي يرغب الاستغناء عنها.
وفي سياق متصل حدد هيرون ريكاردو، برنامج تدريبي خاص للناميبي، شيلونجو، للإرتقاء بمستواه الفني.
واستبعد ريكاردو، اللاعب، من مواجهة انبي، المقررة الاثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.
وابدي ريكاردو، اعتراضه علي تراجع المستوي الفني والبدني، للاعب، بسبب زيادة وزنه بشكل واضح.
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