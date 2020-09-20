شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد من برشلونة لفسخ عقد «سواريز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن مسئولي فريق برشلونة الإسبانية تقدموا بعرض جديد إلىالأوروجيواني لويس سواريز من أجل فسخ تعاقده مع البارسا والرحيل عن كامب نو هذا الصيف.
وقالت الصحيفة إن برشلونة عرض على لويس سواريز تعويضًا قدره 7 ملايين يورو، أي نصف راتبه في عامه الأخير من العقد المبرم مع البارسا، ولكن تم رفض العرض على الفور من قبل محامي المهاجم الأوروجيواني.
وأضافت الصحيفة أن محاميين لويس سواريز لديهم أوامر من اللاعب برفض أي تعويض من البارسا يقل عن 14 مليون يورو (لا سماح بيورو واحد)، وهي ليست خدعة أو موقف تفاوضي من قبل اللاعب، ولكن إذا أراد البارسا التخلص من سواريز فسيتعين عليهم دفع كامل راتبه في السنة المتبقية من العقد.
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