شكرا لقرائتكم خبر عن «المحمدي» يجري جراحة الغضروف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري باهر المحمدي، مدافع الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، جراحة غضروف الركبة بأحد المراكز الطبية في القاهرة. وينتظر أن يجري المحمدي، الجراحة، الثلاثاء، ليخضع بعدها لبرنامج تأهيلي، لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها المحمدي تعرضه لقطع في غضروف الركبة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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