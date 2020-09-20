شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «كلوب» بعد الفوز على تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، أن مواجهة الريدز ومضيفه تشيلسى كانت جيدة من الفريقين، وذلك بعد فوز فريقه بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب»، في تصريحات عقب اللقاء:«دائمًا ما يكون اللقاء صعب هنا، أحببت الشوط الأول، كلا الفريقان أرادا اللعب، الصناعة والدفاع، كانوا الفريق المسيطر بدون أهداف ولكن اللقاء تغير في نهاية الشوط الأول وكان ذلك جيدًا بالنسبة لنا، كان علينا التأقلم على ما حدث».

وتابع قائلًا: «لم نتمكن من الاستعداد لمباراة تشيلسى، لذلك كان علينا أن نعمل بشكل جيد في المباراة، الشوط الثانى كان مباراة أخرى، لقد تركناهم يركضون خلف الكرة وسجلنا الأهداف».

وواصل: «قررنا إدخال تياجو مبكرًا لأن اللقاء كان 10 ضد 11 وهو لاعب بإمكانه التحكم في رتم المباراة. كانت بداية مميزة له وساعد اللاعبين بشكل كبير.. اليسون؟ تحدثت معه حول القوانين، دائمًا ما يقوم الحارس بالتحرك قبل تسديد جورجينيو، حافظنا على نظافة شباكنا وهذا ما أردناه».