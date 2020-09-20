شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. فيدال في إنتر ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق برشلونة الإسباني رحيل اللاعب الشيلي أرتورو فيدال، إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، ليكون ضمن كتيبة المدرب أنطونيو كونتي هذا الموسم.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية إن البراسا وافق على انضمام فيدال للإنتر بقيمة مليون يورو بالإضافة إلى المكافئات.

ووصل فيدال إلى مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك من أجل انهاء اجراءات انتقاله إلى إنتر ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية، وكان في استقبال اللاعب عددا كبيرا من جماهير الإنتر والى رحبت بقدوم النجم التشيلى للنادي الإيطالي.

وكان المدير الفني الهولندي، رونالد كومان، المدرب الجديد لفريق برشلونة، قد قرر استبعاد التشيلى فيدال، من حساباته في الموسم الجديد، حيث أخبر اللاعب أنه لن يكون له مكان مع الفريق.