شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينفي إصابة «مخلوف» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، إصابة محمد مخلوف، لاعب الفريق، بفيروس كورونا، إذ أوضح ناصر هريدي، طبيب الفريق، أن العينة التي أجريت للاعب جاءت سلبية.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة إنبي، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.