شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يكشف مصير صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، أنه سعيد بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء وللمرة الخاسمة على التوالي، وأن هذا الإنجاز تم تحقيقة بسبب التزام لاعبو الفريق خلال مباريات الموسم.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»: «لاعبو الأهلي قدموا موسم ممتاز حتي الأن، ولكن هبوط مستوي الفريق بسبب التأثيرات التي حدثت بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي لفترة كبيرة للغاية، وكان له تأثير على مستوي جميع فرق العالم وليس الأهلي فقط، وإذا تم النظر لإحصائيات الفريق هذا الموسم، فهي في صالح الأهلي على جميع المستويات سواء في تسجيل الأهداف أو الحفاظ على الشباك».

وأكمل: «ضغط المباريات بعد استكمال المسابقة كان له تأثير على جميع فرق الدوري، وأيضًا هناك تكتل دفاعي من لاعبي الفرق التي تواجة النادي الأهلي، ولكن لابد أن لا ينسي الجميع مستوى لاعبي الفريق قبل توقف كورونا لأن هبوط المستوي كان طبيعي بسبب فترة التوقف التي كانت جاءت بسبب فيروس كورونا، وأهنئ مجلس إدارة الأهلي على الفوز بالبطولة، خاصة أنه كان هناك حملة على مجلس الإداراة خلال الفترة الماضية، ولكن نجاح الفريق يرد على جميع المشككين في الفريق وأبارك لجماهير الأهلي على هذه البطولة الغالية، وسيكون التركيز في الفترة القادمة على بطولة أفريقيا».

واختتم: «صالح جمعة لاعب مهم داخل النادي الأهلي والأخبار التي تشير برحيله عن الفريق بنهاية الموسم غير صحيحة وسياسة النادي الأهلي هي الحكم في نهاية الموسم على الجميع وليس أشخاص معينيين وحتي الأن صالح متواجد مع الفريق ولا يوجد أي نيه لرحيله، ولا يمكن الحديث عن الإنتقالات الصيفية القادمة لأن تركيز الفريق حاليًا على بطولة أفريقيا، وملف التعاقدات له مسؤولين داخل الفريق، وهم أصحاب الكلمة الحاسمة».