شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد إسلام عطية أمام مام سموحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول، للنادي المصري، علي الدفع بإسلام عطية، امام سموحه. ويلتقي المصري، مع سموحه " الاثنين "، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري. وغاب عطية، عن التدريبات الأخيرة، للمصري، بسبب ظروف وفاة والده. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يستعيد إسلام عطية أمام مام سموحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.