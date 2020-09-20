شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف حالة كورونا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنه تم تشديد كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا بين الفريق. واعلن الجهاز الطبي، للنادي الإسماعيلي، قيامه بعزل احد أعضاؤه بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. وأثبتت اختبار «رابيد تيست»، الذي خضع له لاعبي الإسماعيلي، قبل مواجهة إنبي، الاثنين، إصابة أحد أفراد الجهاز الطبي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف حالة كورونا جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.