شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: سعيد بأداء فريقي أمام ليفربول.. وكيبا يتحمل مسؤولية الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي سعادته رغم خسارته لقاء ليفربول بثنائية دورن رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة «البريميرليج».

ووفقا لما أبرزه موقع «ديلي ميل»، فأن المدرب الإنجليزي سعيد بأداء فريقه رغم خسارته من حامل لقب البريميرليج، مؤكدا أنه كان فريقه قريب جدا من التسجيل في شباك ليفربول.

وحمل لامبارد، حارسه كيبا مسؤولية الخسارة أمام ليفربول بثنائية بعد وقوعه في خطأ كبير أنثاء إخراجه الكرة من منطقة الجزاء بشكل كارثي الأمر الذي أدى في النهاية لوصولها لأقدام ساديو ماني الذي لم يجد صعوبة في تسديدها داخل الشباك الزرقاء.