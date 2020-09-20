شكرا لقرائتكم خبر عن في الشوط الأول.. اليوفي متقدم على سامبدوريا بهدف كولوسيفسكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي يوفنتوس وسامبدوريا بتقدم فريق السيدة العجوز بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي.
وأحرز هدف فريق السيدة العجوز اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 13 من الشوط الأول للمباراة، ليحافظ بعدها الفريق على التقدم في الشوط الأول.
يذكر أن هذه التجربة الأولى للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو والذي يقود فريق يوفنتوس خلفاً للمدير الفني السابق ماورتسيو ساري.
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