شكرا لقرائتكم خبر عن «المرتدات » تجبر ريكاردو علي التحفظ الدفاعي امام انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر هيرون، ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، علي التحفظ الدفاعي امام انبي.

أوقف هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، مران فريقه الأحد ثمان مرات.

وجاءت كثرة إيقاف المران، بسبب عدم التزام لاعبي الإسماعيلي، بالتعليمات، فضلاً عن عدم تمركزهم الجيد، ووقوعهم في العديد من الأخطاء.

وعقد ريكاردو، جلسة عقب المران، مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد داخل المستطيل الأخضر، سواء في المران او المباريات، لاعادة الإسماعيلي للمكانة التي يستحقها في جدول المسابقة.

ويلتقي الإسماعيلي مع انبي، علي ملعب بتروسبورت، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وحذر ريكاردو، لاعبيه من الاندفاع الهجومي، امام انبي، بسبب اجادة لاعبيه بناء الهجمات المرتدة.

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