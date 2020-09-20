الكالتشيو: فوز مستحق لـ يوفنتوس على سامبدوريا في الجولة الاولى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الاولى من ​الدوري الايطالي لكرة القدم​، حقق فريق ​يوفنتوس​ فوزاً مستحقاً امام ضيفه ​سامبدوريا​ على ملعب اليانز ستاديوم، وانتهت هذه المواجهة ثلاثية نظيفة.

دخل فريق اصحاب الارض هذه المواجهة بحماس كبير حيث تمكنوا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب ديان كولوسيفسكي بعد ان تلقى تمريرة حاسمة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليعود فريق الضيوف الى الخلف بشكل ملحوظ معتمداً الخطة الدفاعية للحد من خطورة الهجمات لابناء المدرب اندريا بيرلو الذين فرضوا سيطرتهم على الكرة بشكل ملحوظ، ونجحوا في تعزيز النتيجة بعد ان احرز اللاعب ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 78، وذلك قبل ان يسجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 88 ليمنح فريقه الفوز في هذا اللقاء.

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