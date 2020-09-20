شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعيوف: هدفنا هذا الموسم الوصول إلى النهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020 أشار حارس مرمى نادي ​الهلال​ السعودي، ​عبدالله المعيوف​ حارس إلى أن فريقه كان يمني النفس بتحقيق الإنتصار أمام ​شاهر خوردو​ الإيراني، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

Advertisements ‏وصرح المعيوف عقب اللقاء: "‏رغم الظروف حققنا نتيجة إيجابية كنا نتمنى الفوز لكن النقص العددي استطعنا تقديم مباراة جيدة". وأضاف: "‏نحن كأبطال النسخة الماضية من البطولة هدفنا هذا الموسم الوصول إلى النهائي". ‏وأكد المعيوف افتقاد الفريق لزملائه المصابين بكورونا متمنياً لهم الشفاء والعودة في أقرب وقت.

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