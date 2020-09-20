قاهر الصعاب يعبر بالشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بقائمة شابة و3 بدلاء فقط في قائمة الاحتياط، انتزع الهلال نقطة ثمينة من فريق شاهر خودرو المكتمل أعلن بها تأهله إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتعادل الهلال 0-0 مع خودرو أمس ضمن الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بنظام التجمع، حيث رفع رصيده إلى 11 نقطة، متربعا على الصدارة، بينما حصد خودرو الذي غادر البطولة، أول نقطة له في هذا الدور. ظروف الهلال أمس غاب عنه 18 لاعبا بينهم 15 لاعبا يشكلون العمود الفقري والقائمة الأساسية للمدرب رازفان لوشيسكو.

بدأ المباراة بقائمة ضمت 4 لاعبين فقط من الأساسيين الذي دفع بهم المدرب طوال الموسم وهم عبدالله المعيوف وهيون سو ومحمد كنو وأندري كاريلو.

من أصل 4 لاعبين أجانب تسمح البطولة بمشاركتهم، لعب الهلال بأجنبيين هما هيون سو وكاريلو وغاب عنه بافيتيمبي غوميز وسباستيان جوفينكو.

ضمت قائمة البدلاء أمس 3 لاعبين فقط هم حارسا المرمى عبدالله البيشي وأحمد الجبيع وتركي المطيري وجميعهم من اللاعبين الشبان.

ظهر مع الفريق للمرة الأولى محمد الكنيدري ومنصور البيشي اللذان تمت إضافتهما للفريق لتعويض غياب المصابين بكورونا.

غاب عن الفريق المهاجم الصريح وتبادل المركز هتان باهبري وأندري كاريلو مع ثبات الأول أكثر من كاريلو.

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