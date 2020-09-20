التعاون في مهمة النهوض بالشارقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما فرط في مقعد الصدارة، ينوي التعاون إحداث انتفاضة من خلال الفوز على الشارقة الإماراتي عندما يلتقيه اليوم على ملعب المدينة التعليمية في إطار مواجهات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا المقامة حاليا في الدوحة بنظام التجمع لمجموعات غرب آسيا.

ويتمسك التعاون بالإبقاء على حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 على الرغم من صعوبة المجموعة التي تعتبر الأقوى في البطولة، حيث تمتلك كل الفرق الأربعة فرصة التأهل إلى الدور المقبل، فالمتصدر فريق بيرسبوليس الإيراني يملك 7 نقاط، يليه التعاون ثانيا برصيد 6 نقاط والدحيل ثالثا بذات الرصيد، فيما يملك الشارقة الرابع والأخير 4 نقاط.

وشهدت المجموعة انقلابا في النتائج حيث كان التعاون هو المتصدر برصيد 6 نقاط قبل توقف اللعب بسبب جائجة كورونا، وبعد العودة خسر مواجهتين أمام بيرسبوليس متذيل المجموعة قبل أن يصبح في الصدارة، كما حقق الشارقة فوزا كبيرا على الدحيل ليدخل دائرة المنافسة.

ويحتاج التعاون إلى 4 نقاط من مباراتيه أمام الشارقة اليوم والدحيل في الجولة الأخيرة ليضمن التأهل بغض النظر عن النتائج الأخرى، ولكن الفوز اليوم هو المطلب الأول، حيث يدفعه لخوض مباراته الأخيرة مع الدحيل بفرصتي الفوز والتعادل، بعد أن حقق عليه الفوز ذهابا بهدفين نظيفين.

يملك التعاون مفارقات عجيبة، حيث يعتبر هو صاحب أضعف هجوم في المجموعة برصيد 3 أهداف ولكنه أقوى دفاع بهدفين خسر بهما 6 نقاط أمام بيرسبوليس ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-0).