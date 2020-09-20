شكرا لقرائتكم خبر الشلهوب على خطى الأساطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن قرار عدول قائد فريق الهلال محمد الشلهوب عن الاعتزال الأول من نوعه، حيث سبقه نجوم على مستوى العالم في هذه الخطوة، فعادوا بعد أن قرروا الرحيل، إلا أن الاختلاف في قرار الشلهوب أنه جاء كحالة فنية إنسانية، حيث لم يخيّب ظن ناديه فيه بعدما استنجد به للمشاركة مع الفريق في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا في الدوحة، وتكملة النقص الحاد الذي فرضه فيروس كورونا عندما أصاب نحو 18 لاعبا بالفريق و8 آخرين بالأجهزة الطبية والفنية والإدارية، علما بأن الشلهوب كان ضمن رجال الهلال الذين رفعوا كأس البطولة القارية النسخة الماضية في اليابان بعد غياب عقدين من الزمن عن اللقب.

نجوم اعتزلوا ثم عادوا لمساعدة فرقهم

الحارس الهولندي المخضرم فان دير سار

عاد لمساعدة فريقه نوردوفيك (درجة رابعة) بعد إصابة حارسه الرسمي، وعاد اللاعب في عمر 45 سنة.

الحارس الألماني ينز ليمان

عاد للملاعب بعد اعتزاله نهاية موسم 2009-2010، ليساعد أرسنال الذي أصيب كل حراسه وكان في أمس الحاجة لخدماته، فلعب لقاءين رسميين ثم بديلا في باقي اللقاءات، قبل أن يعتزل نهائيا عقب حل مشكلة فريقه.

بول سكولز

بعد أشهر من اعتزاله عاد بول سكولز لمانشستر يونايتد من أجل مساعدته، حيث كان اللاعب غادر الملاعب نهاية موسم 2010-2011، ليعود مع بداية سنة 2012 لقيادة فريقه مجددا ويعتزل بشكل نهائي في نهاية الموسم.

البرازيلي الراحل سقراط

نجم مونديالي 1982 و1886 عاد من الاعتزال ليلعب مع فريق صغير في إنجلترا لفترة محدودة.الألماني يورجن كلينسمان

في 2003 عاد للعب مع فريق أمريكي صغير بعد أن استنجد به لمساعدته.

الأسطورة البرازيلية بيليه

Advertisements

اعتزل في نهاية 1974 ثم عاد للملاعب دعما لكرة القدم الأمريكية ولعب بداية من سنة 1975 في فريق نيويورك كوسموس واستمر معه حتى 1977.

البرازيلي روماريو

لعب بعد اعتزاله في فريق برازيلي صغير اسمه أمريكا يشجعه والده الذي كان يأمل في رؤية ابنه بقميص الفريق، ونجح روماريو في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدرجة الثانية البرازيلي.

الهولندى أريين روبن

اعتزل في الصيف الماضي عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألمانى، لكنه عاد للملاعب والتحق بصفوف فريق جرونينجن الهولندى لمدة موسم واحد.

الهولندي إدجار ديفيدز

اعتزل نجم المنتخب الهولندي السابق كرة القدم مع نهاية عام 2010، حيث كانت آخر محطاته برفقة كريستال بالاس الإنجليزي، قبل أن يعدل عن قراره في 2012 ليلعب لصالح نادي بارنيت الإنجليزي.

الكاميروني روجيه ميلا

أعاده المنتخب الكاميروني للمشاركة معه في مونديالي 1990 و1994، ولم يخيّب ظن المسؤولين رغم كبر سنه، حيث سجل أهدافا لا تزال في الذاكرة.

الفرنسي زين الدين زيدان

أعاده الفرنسيون للمشاركة في كأس العالم 2006 رغم اعتزاله دوليا عام 2004.الهولندي رود فان نيستلروي

اعتزل دوليا عام 2007 وعاد ليشارك مع المنتخب في أمم أوروبا عام 2008، وبعدها في تصفيات أمم أوروبا 2012.