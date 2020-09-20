النصر «الواثق» ينشد الصدارة باجتياز السد

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ويسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع تواليا الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين، حيث يملك 10 نقاط، فيما يملك السد الثاني 8 نقاط لذلك يحتاج الأخير إلى الفوز ليضمن التأهل بجوار النصر بعيدا عن أي حسابات أخرى مع فريق سباهان الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
أما العين الإماراتي صاحب المركز الرابع والأخير فابتعد عن الحسابات لحصوله على نقطة واحدة.
قبل المواجهة
- سبق أن تواجه الفريقان في البطولة 5 مرات، فاز النصر في مباراة، مقابل فوزين للسد، وحضر التعادل مرتين.
- يتفوق السد بهجوم قوي يعتبر الأقوى في البطولة بتسجيله 12 هدفا وبفارق 4 أهداف عن النصر.
- يتفوق النصر بدفاعه، حيث لم تهتز شباكه سوى 3 مرات منها هدفان من السد.
- التعادل 2-2 حضر في مباراة الذهاب التي جرت بالرياض قبل قرار تكملة المباريات بنظام التجمع في الدوحة بسبب فيروس كورونا.
- الفريقان التقيا في ربع نهائي نسخة 2019، ففاز النصر ذهابا بأرضه 2-1، وخسر إيابا 3-1.
- تشهد المباراة صراعا خاصا بين الهدافين عبدالرزاق حمدالله صاحب الصدارة برصيد 5 أهداف، وبين ثلاثي السد بغداد بونجاح (4 أهداف) وحسن الهيدوس وأكرم عفيفي (3 أهداف لكل منهما).
- فوز النصر يضمن له الصدارة وملاقاة ثاني المجموعة الثالثة التي تمتلك فرقها الأربعة (التعاون وبيرسبوليس والدحيل والشارقة) فرصة التأهل.
- يسعى إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع تواليا الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين.
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