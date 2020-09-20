شكرا لقرائتكم خبر النصر «الواثق» ينشد الصدارة باجتياز السد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم ضمانه التأهل إلى دور الـ16، يرمي النصر بكامل أسلحته عندما يواجه نظيره السد القطري اليوم بالدوحة في أقوى مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في إطار لقاءات الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ويسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع تواليا الذي يضمن له الصدارة دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام العين، حيث يملك 10 نقاط، فيما يملك السد الثاني 8 نقاط لذلك يحتاج الأخير إلى الفوز ليضمن التأهل بجوار النصر بعيدا عن أي حسابات أخرى مع فريق سباهان الإيراني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

أما العين الإماراتي صاحب المركز الرابع والأخير فابتعد عن الحسابات لحصوله على نقطة واحدة.

قبل المواجهة