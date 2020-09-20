شكرا لقرائتكم خبر الدوسري: نملك فريقا منافسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أن النصر يطمح في الذهاب بعيدا خلال هذه النسخة لما يضمه من عناصر جيدة، تجعل منه فريقا منافسا.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أمس في الدوحة «نؤدي بطريقة جيدة ومميزة، وظهر ذلك في مواجهاتنا السابقة في إشارة إلى قدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة اليوم».
وأردف «هناك تشابه بين النصر والسد في الهجوم، وتقارب كبير بين الفريقين في المستوى، وهو الأمر الذي يؤكد أن المباراة ستكون قوية».
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