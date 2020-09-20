إلغاء دوري الناشئين للسلة

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وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله شعيل أن مجلس الإدارة وافق على الاتفاق الذي تم بين مسؤولى الاتحاد وإحدى الشركات بشأن استكمال ما تبقى من العقد الخاص في الرعاية ولمدة 3 سنوات بعد موافقة وزارة الرياضة على ذلك.
وقال «تقرر انطلاق دوري الدرجة الأولى والشباب والناشئين بداية نوفمبر المقبل، وإلغاء دوري الناشئين تحت 15 عاما موسم 1440 - 1441هـ وفق ما جاء في البروتوكولات الصحية»، مبينا أن موعد انطلاق الدوري الممتاز سيحدد بناء على موعد انطلاق التصفيات الآسيوية الثانية والثالثة المؤهلة لكأس آسيا.
وأوضح أن الاتحاد السعودي سيدعم اللجنة النسائية بمبلغ مائة ألف ريال لتنفيذ الفعاليات والبرامج الخاصة بها.
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